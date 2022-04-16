Представитель ДНР назвал затрудняющие штурм «Азовстали» факторы

Под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм. Об этом 16 апреля сообщил «РИА Новости» советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

По его словам, «Азовсталь» является огромным сооружением, большим заводом советской постройки, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем, со своими коммуникациями и дорогами.

«То есть сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар», — рассказал Гагин.

Помимо этого, советник главы ДНР заявил, что штурм серьезно осложняет наличие фактически еще одного города под Мариуполем, состоящего из подземных коммуникаций. Он добавил, что завод охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники. На территории завода у них есть достаточно серьезный парк бронетехники, добавил собеседник агентства.

«С другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия. И в любом случае враг будет разбит», — подчеркнул Гагин.

При этом советник выразил уверенность, что украинские силовики не смогут прорваться в Мариуполь. По его словам, для этого ближайшей войсковой группировке придется преодолеть дистанцию примерно в 100 км.

15 апреля военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». По информации «РИА Новости», около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу по Итальянской улице, но подразделения российской армии и ДНР им помешали, и колонна до предприятия не дошла.

Периодически украинские боевики пытаются вырваться из города или пробиться к «Азовстали» небольшими диверсионными группами или колоннами.

Завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе. Бои за эти территории ведутся почти с самого начала специальной операции.

Накануне в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Глава ДНР Денис Пушилин 11 апреля заявил, что в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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