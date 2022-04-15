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СК РФ изучит данные о подготовке провокации в Лозовой со стороны Киева

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Следственный комитет России изучит информацию о подготовке провокации со стороны украинской армии на вокзале в городе Лозовая. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили представители ведомства.

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«Следственный комитет РФ запросит информацию Минобороны России о том, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ планирует нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая», — заявили в пресс-службе.

Ранее в этот день представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин предупредил о планах Киева организовать «очередную кровавую провокацию, аналогичную произошедшей в городе Краматорск, по обвинению военнослужащих Российской Федерации в массовом уничтожении мирных жителей».

Он уточнил, что для имитации удара якобы со стороны подконтрольной РФ НМ ДНР территории будет осуществлен пуск ракеты из района поселка Старомихайловка.

Ранее 15 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил о расследовании факта приготовления украинскими националистами провокации в городе Константиновка ДНР. По данным Минобороны РФ, националисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути в населенном пункте, ее хотят взорвать и обвинить Россию в уничтожении гражданских объектов.

8 апреля стало известно о ракетном ударе по Краматорску. По информации штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом. В результате инцидента погибли 50 человек. Киев заявлял о том, что атаку по железнодорожному вокзалу совершили якобы российские военные. В Министерстве обороны РФ назвали такие заявления очередной провокацией. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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