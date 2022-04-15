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400 горняков эвакуировали после пожара на горном комбинате под Оренбургом

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Под Оренбургом 400 горняков эвакуировали из забоя после пожара погрузочной машины на Гайском горно-обогатительном комбинате в пятницу, 15 апреля. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

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Позже от спасателей стало известно, что горел самосвал.

«В одной из выработок загорелась погрузочная машина. В забое 400 горняков», — отметил собеседник информагентства.

По данным «Известий», ЧП случилось на 1215-м горизонте. Спасателям удалось вывести всех людей, пожар ликвидирован, обошлось без жертв.

Пресс-служба подчеркивает, что в данный момент горноспасатели проводят обследование территории происшествия.

9 апреля в министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что более 80 горняков остаются под землей на поврежденных из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) шахтах в Донецке. Ведомство отметило, что в 12:37 в результате очередного обстрела ВCУ обесточена шахта имени Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».

31 марта на юге Сербии после обрушения на угольной шахте погибли восемь горняков. Отмечается, что шахтеры в результате происшествия оказались заблокированы под землей.

25 марта спасатели обнаружили тело горняка, пропавшего под завалами на кузбасской шахте «Осинниковская». Утром 24 марта стало известно об эвакуации горняков на шахте. В ней находились 119 человек, 118 удалось эвакуировать. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения на шахте. Сибирское управление Ростехнадзора наложило запрет на проведение горных работ в «Осинниковской». Ограничение не распространяется на деятельность по обеспечению жизнедеятельности шахты.

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