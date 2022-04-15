Эксперт оценил объем оставшегося у Европы газа

В настоящее время нет никакой проблемы с уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) — в принципе в предыдущие годы запасы были на похожих уровнях. Вопрос в другом — как их пополнять к зиме. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 15 апреля.

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил, что запасы газа в ПХГ Европы к концу сезона отбора 19 марта составили 25,2 млрд куб. м, что стало одним из самых низких уровней за многие годы. В холдинге пояснили, что за прошедший зимний сезон из европейских хранилищ был поднят 51 млрд куб. м газа — 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

Митрахович выразил мнение, что если между Россией и Европой будет развиваться нормальный торговый сценарий, то «Газпром» будет поставлять газ и европейские ПХГ будут пополняться. Но если предположить, что поставки прекратятся в силу, например, эмбарго Евросоюза, или РФ сама прекратит поставки в ответ, к примеру, на нефтяное эмбарго или на отказ покупать газ за рубли, Европе может не хватить газа до конца зимы, считает он.

Быстро найти замену российским поставкам, по словам эксперта, не получится, на это потребуется несколько лет. В случае отсутствия поставок из РФ у Европы будут варианты: либо сокращать промышленное потребление — огромное количество промпредприятий, что понесет экономические и социальные последствия, либо снижать потребление в коммунальном секторе, сказал он.

Специалист напомнил о словах члена наблюдательного совета BASF Михаэля Вассилиадиса, который заявил 1 апреля, что в случае снижения поставок газа из России на 50% закрытие только одного флагманского химзавода компании приведет к 40 тыс. безработных в германском Людвигсхафене.

15 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из РФ в ближайшие 5–10 лет. По его словам, без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно.

В начале апреля британское издание Daily Express сообщало, что пять европейских стран возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. Эмбарго также беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также ФРГ за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Кроме того, немецкая газета Die Welt писала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Поручение прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля операцию Москвы по защите мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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