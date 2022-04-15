Новак назвал основную причину перевода платежей за газ в рубли

Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить стопроцентную гарантию оплаты. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала «Энергетическая политика».

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами — желанием со стопроцентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», — пояснил он.

Вице-премьер подчеркнул, что при этом для покупателей условия остаются максимально комфортными. С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, Россия ждет решения от остальных импортеров.

Новак также отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5–10 лет. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно.

По словам вице-премьера, доля поставок нефти в страны ЕС из России достигает 30%, газа — 40%, а доля российского угля в общем импорте Европы составляет примерно треть от всех закупок.

Днем ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что решение перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны в рубли нацелено на обеспечение безопасности финансов РФ.

14 апреля депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях «перехитрил» Евросоюз, при этом в Брюсселе это признавать не хотят. Он уточнил, что санкции ЕС «не могут иметь юридической силы внутри России и указ президента России не может их нарушать».

Тогда же президент России на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. По его словам, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности экономики ЕС.

Ранее, 13 апреля, сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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