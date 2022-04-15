В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине

Председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот (от правящей Социал-демократической партии Германии) 15 апреля выступил за широкомасштабные поставки вооружений Украине.

«Украинцы могут защититься только при помощи оружия, и в этом мы должны их быстро и всеобъемлюще поддержать», — сказал он в интервью газете Frankfurter Rundschau.

11 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставить Украине тяжелое вооружение.

Спустя два дня эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках.

Военный эксперт Андрей Фролов в беседе с «Известиями» сказал, что речь идет о поставке по одному батальонному комплекту танков Leopard 1A5 и БМП Marder 1A3. Он отметил, что для этой техники потребуется и многое другое, например боеприпасы. Также, по мнению эксперта, непонятно, каково техническое состояние этих машин. Фролов считает, что данная техника будет недостаточно эффективной для сопротивления российской армии.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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