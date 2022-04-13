Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить Украине тяжелое вооружение

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер 13 апреля сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорились о поставках тяжелого вооружения Украине.

«Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое вооружение. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров», — написал он в Twitter.

О необходимости поставить Украине тяжелое вооружение 11 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

При этом 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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