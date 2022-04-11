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Глава МИД ФРГ заявила о необходимости поставить тяжелое вооружение Киеву

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости поставить тяжелое вооружение Киеву
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 11 апреля заявила о необходимости поставить Украине тяжелое вооружение.

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«Мы делаем это совместно с нашими международными партнерами, вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшие миллионы <…> Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма», — сказала Бербок журналистам.

В то же время дипломат призвала президента РФ Владимира Путина немедленно остановить спецоперацию по защите Донбасса.

9 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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