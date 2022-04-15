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Ринг-анонсер оценил настрой Дацика на победу в поединке с Кавалари

Ринг-анонсер Загорский: Дацик в бою с Кавалари всё отдаст победе
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одаст все силы, чтобы одержать победу в поединке с бразильцем Сауло Кавалари, который состоится 15 апреля в рамках турнира PRAVDA. Такое мнение выразил ринг-анонсер Александр Загорский.

«Это будет очень интересно. Шестираундовый бой. Это будет бескомпромиссная схватка», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

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Загорский отметил, что ранее Дацик был безбашенным парнем, однако теперь он остепенился. При этом эти изменения не влияют на его боевой настрой.

«Он такой же неудержимый, такой же горячий парень, который просто всё должен отдать победе», — считает ринг-анонсер.

По его словам, не менее интересным событием на турнире станет бой Тимура Никулина и бойца ММА Дмитрия Бикрева.

Накануне состоялось взвешивание участников турнира, в ходе которого Кавалари попытался спровоцировать оппонента, не по-спортивному сравнив Дацика со свиньей. Россиянин держал себя в руках и не реагировал на оскорбительные выпады в свой адрес.

На процедуре взвешивания выяснилось, что Дацик на семь килограммов тяжелее соперника, его вес составил 121 кг.

Также россиянин призвал соперника «красиво зарубиться» на предстоящем турнире и выразил надежду на хороший бой. В ответ на это бразилец заявил, что приехал в Россию за победой.

1 апреля промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов пообещал зрителям РЕН ТВ непредсказуемые поединки. По его словам, пары на турнире подобраны так, что итог встреч нельзя предугадать.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Трансляция начнется в 23:00 мск.

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