Промоутер пообещал зрителям РЕН ТВ непредсказуемые поединки 15 апреля

Промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов 11 апреля рассказал о предстоящих поединках на турнире, который покажет РЕН ТВ 15 апреля.

По его словам, пары на турнире подобраны так, что итог может оказаться непредсказуемым.

«Чем будет интересен этот турнир? Как раз своими интересными боями. Я понятия не имею, кто там может победить. Одна сторона очень сильная, и вторая сторона очень сильная», — сказал Цопанов.

Он привел в пример бойцов Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева, один из которых — действующий чемпион Fight Nights, второй же очень успешно боксирует, а битва пройдет именно по правилам бокса.

«Вот у нас есть Дмитрий Бикрев и Тимур Никулин. У Никулина очень хороший бокс, как мы наблюдаем в последнее время, а Бикрев — действующий чемпион Fight Nights, пояс у него. Там будет очень жесткий бой. И я понятия не имею, кто выиграет. Поэтому мне интересно», — сказал Цопанов.

Комментируя предстоящий бой россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, промоутер сообщил, что многие ставят на иностранного гостя. Но по мнению Цопанова, российский спортсмен находится в отличной форме и настроен очень серьезно.

«Мне кажется, что незаслуженно недооценивают Дацика, что у него такие последние бои проходные, не очень серьезные и титулованные соперники. И многие уверены, что он сейчас проиграет. Но, насколько я знаю, он проходит очень серьезную подготовку, он сам рвется в бой. И я думаю, что это будет очень интересный бой. И вот этот бой может всех удивить», — сказал промоутер.

Ранее в этот день свои прогнозы на предстоящие поединки дал российский боец ММА Сергей Харитонов. Он уверен, что Дацик и Кавалари должны показать классный бой. В поединке россиянина Максима Бабанина против кубинца Рейнальдо Чарона Харитонов называет фаворитом соотечественника.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.