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Дацик призвал Кавалари «не бегать» и «красиво зарубиться» на турнире PRAVDA

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Боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик призвал своего соперника бразильского экс-чемпиона лиги по кикбоксингу Сауло Кавалари «красиво зарубиться» на предстоящем турнире PRAVDA, который РЕН ТВ покажет 15 апреля.

«Сауло Кавалари, я жду тебя, я надеюсь, мы покажем хороший бой, мы не будем бегать и красиво зарубимся. Кто крепче, чья броня крепче, чьи пушки мощнее», — сказал Дацик.

В ответ на это бразилец заявил, что приехал в Россию за победой.

Действующий чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев, который встретится на ринге с боксером Тимуром Никулиным, заявил, что готовится к бою с большой ответственностью.

«Перестроиться в короткие сроки, что-то поменять. Что-то ты не можешь там, ногой ударить, побороться. И даже формат тех же перчаток. Бокс — он, конечно, сложный. Никулина нельзя недооценивать. Профессионал и отличается от любителя, что он выходит и четко делает свою работу что бы там ни было, андердог, не андердог и так далее», — сказал он.

Никулин отметил, что желает помериться силами с Бикревым.

«Дим, я хочу тебе пожелать, чтобы ты вышел в своей лучшей форме, чтобы, когда ты мне проиграл, отмазок не было. Я хочу именно громкие имена. Бикрев — это имя громкое, потому что этот человек прошел огонь и воду. Я хочу помериться с ним силами», — сказал он.

11 апреля промоутер PRAVDA FIGHTING Хетаг Цопанов пообещал зрителям РЕН ТВ непредсказуемые поединки. По его словам, пары на турнире подобраны так, что итог встреч нельзя предугадать.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.

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