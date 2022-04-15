ВС РФ нанесли удары «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — говорится в сообщении.

Конашенков отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на российской территории.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ поражены 132 объекта вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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