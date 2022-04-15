Принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой II

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл встретились с королевой Великобритании Елизаветой II впервые с тех пор, как два года назад дали скандальное интервью о расизме в королевской семье. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило издание The Telegraph.

Принц Гарри уже приезжал в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа в 2021 году. Но тогда он был на них без своей жены.

Подчеркивается, что пара посетила королевскую резиденцию в Виндзоре, расположенную в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона.

В рамках визита супруги также пообщались с отцом принца Гарри, наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

Принц Гарри и Маркл посетили Виндзорский дворец по пути в Гаагу на «Игры непобежденных» — спортивное мероприятие с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Принц Гарри основал игры после службы в Афганистане, сейчас он является партнером состязаний.

Супруги вместе нанесли визит в Великобританию впервые с марта 2020 года. Тогда Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Отношения Гарри и его жены с королевской семьей ухудшились после того, как 7 марта 2021 года пара дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем Маркл упомянула, что неназванный старший член королевской семьи был обеспокоен цветом кожи ее будущего ребенка.

Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.

Позднее, в феврале этого года, Гарри заявлял, что не может поехать в Великобританию из соображений безопасности. Отмечалось, что он и его супруга Меган Маркл подали иск в суд с целью оспорить решение главы британского МВД Прити Пател о запрете принцу самостоятельно оплачивать полицейскую охрану на период пребывания в стране.