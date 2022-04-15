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WSJ обвинила Вашингтон в рекордной инфляции в США

WSJ: в рекордной инфляции в США виновата не Москва, а политика Вашингтона
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К ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация на Украине. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В газете пояснили, что Америка потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. При этом Федеральная резервная система США продолжает поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.

Как подчеркнули в издании, определенную долю инфляции можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией на Украине, однако выросла и стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок.

Ссылаясь на исследования, Wall Street Journal указывает на то, что тенденция на инфляцию началась в стране около года назад, то есть задолго до начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

При этом ФРС сейчас повышает ключевые ставки, пытаясь исправить ситуацию. Однако газета считает, что это стоило сделать еще год назад.

Также The Wall Street Journal считает, что все меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны.

Ранее 13 апреля президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Глава Белого дома также обратился к конгрессу США с требованием «срочно решить» проблему с инфляцией. Со своей стороны он отметил, что делает всё возможное для сдерживания роста цен.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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