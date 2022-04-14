Безопасность башенных кранов проверили в Ульяновске

В Заволжском районе Ульяновска прошли проверки строительных площадок, где используются башенные краны. Их проводили представители районной администрации и Ростехнадзора. Цель — выявить нарушения состояния кранов, подъемных механизмов, приборов безопасности и проверить документы, разрешающие их эксплуатацию.

По словам госинспектора регионального отделения по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Анастасии Суконкиной, башенные краны находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты, в частности, проверили стройплощадки ЖК «Сиреневый», «Дивный сад», «Юла» и «Центрополис», пишет ulpravda.ru.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске обрушился строительный кран. В результате инцидента один человек погиб, еще одного госпитализировали.