Около 240 т небезопасного зерна выявили в Карелии

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Карелии около 240 т небезопасного зерна и продуктов его переработки. У продукции не было декларации о соответствии, кроме того, она не соответствовала требованиям технического регламента по микотоксинам и пестицидам.

Всего ведомство с начала 2022 года провело 44 проверки в сфере качества и безопасности зерна, а также продуктов его переработки. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Специалисты проверили более 1,1 тыс. т продукции и выявили шесть нарушений.

Россельхознадзор объявил шесть предостережений о недопустимости нарушений.

В Липецкой области ведомство нашло несколько партий зараженного мяса. В крупнокусковой бескостной говядине обнаружены возбудители листериоза. Во всех случаях мясо поступило с предприятия в Краснодарском крае.