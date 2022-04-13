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Зараженное пищевой инфекцией мясо нашли в детсадах Липецкой области

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В Липецкой области в детских садах обнаружили несколько партий зараженного мяса. Пробы в дошкольных учреждениях отбирали специалисты регионального управления ветеринарии. Крупнокусковую бескостную говядину для детского питания отправили на лабораторное исследование, показавшее, что мясо заражено возбудителем листериоза.

Как выяснилось, во всех случаях производителями опасной продукции были предприятия Тимашевского района Краснодарского края. Информацию о биологическом несоответствии образцов направили в сами детские сады, поставщикам и производителям некачественной продукции, а также в ветеринарную службу Краснодарского края и в Россельхознадзор. Производители получили предписания разработать программу мероприятий для приостановки реализации продукции, сообщает GOROD48.

Между тем заведующий лабораторией регионального управления ветеринарии Михаил Зибров заявил Lipetskmedia, что всю зараженную партию мясной продукции, закупленную на Кубани, удалось вовремя изъять, и на детские столы она не попала. Специалист также сообщил, что полуфабрикат всегда подвергается тепловой обработке, и серьезной опасности бактерия не представляла.

Поставщики мяса из Тимашевского района теперь попадут в черный список. Обычно производители мясной продукции делают пробы перед тем, как заморозить или упаковать партию мяса. В данном случае этого либо сделано не было, либо произошла некая ошибка, поскольку по документам вся партия была чистой, сказал заведующий лабораторией управления ветеринарии.

Листериоз является инфекционным заболеванием, при котором поражаются лимфоидные ткани и нервная система. Он способен спровоцировать развитие специфических образований в органах.

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