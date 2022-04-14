Конфликтолог оценил признание Верховной радой геноцидом спецоперации на Украине

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в четверг, 14 апреля, оценил заявление Верховной рады о событиях на Украине.

Ранее в этот день Верховная рада приняла решение о признании спецоперации России на Украине геноцидом. Текст постановления будет отправлен в ООН, Европарламент и ПАСЕ, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как отметил Денисов, принятие подобных решений Верховной радой вызывает недоумение, потому что Верховная рада — «не тот орган, который может квалифицировать происходящее, особенно с юридической точки зрения». По мнению конфликтолога, подобные решения не могут повлечь за собой ничего, кроме изменения информационной повестки.

«Чтобы сделать симметричный ответ, то есть признать действия Украины против Донбасса геноцидом, необходимо понимать, какие юридические последствия такое решение принесет на международной арене. Если это продолжение просто информационной повестки, то мне не кажется это корректным», — заключил эксперт в разговоре с «Известиями».

Накануне бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что считает операцию по защите Донбасса геноцидом, таким образом согласившись с оценкой американского лидера Джо Байдена по данному вопросу.

Ранее, 13 апреля, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают спецоперацию России по защите Донбасса геноцидом. Об этом она заявила после того, как такой термин в оценке ситуации на Украине употребил Байден.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с такой оценкой американского лидера. По его словам, подобные попытки извращения ситуации неприемлемы.

Китайская газета Global Times указала на то, что Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в якобы геноциде, пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем страны, а также сделать из РФ козла отпущения.

8 апреля российский посол в США Анатолий Антонов указал, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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