Роспотребнадзор предложил отменить нормативы по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор предложил отказаться от нормативов по тестированию жителей России на наличие инфекции коронавируса и убрать соответствующую строку из постановления государственного санитарного врача РФ. Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 14 апреля.

«Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31… изложив его в следующей редакции: «2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

В настоящее время региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения среднесуточно за семь календарных дней.

Роспотребнадзор также проинформировал в заявлении, что в Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. На 14 апреля проведено более 287,5 млн лабораторных исследований. Тесты проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии ведомства во всех субъектах России, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах, а также на базе частных лабораторий.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с COVID-19 в России улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Глава кабмина отметил медицинских работников, которые продолжают помогать пациентам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в России за сутки был госпитализирован 3131 человек, всего выявлено 11 348 случаев COVID-19. Выздоровели 21 853 человека, скончались от последствий заболевания 254 пациента.

При этом 12 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в РФ. Он заявил, что новый подъем заболеваемости ожидается в конце мая — июне.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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