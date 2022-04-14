В Европарламенте оценили позицию ЕК по указу об оплате российского газа в рублях

Президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях «перехитрил» Евросоюз, однако в Брюсселе это признавать не хотят. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Как накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕК посчитала указ об оплате газа в рублях нарушающим антироссийские санкции ЕС. Как посчитали в Брюсселе, распоряжение Путина создает «новые правовые обстоятельства». По мнению экспертов, Россия будет контролировать трансакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу.

«Право ЕС применяется только в пределах границ объединения, так же как российское право применяется только в России. Это означает, что санкции ЕС не могут иметь юридической силы внутри России, и указ президента России не может их нарушать. Это юридически невозможно», — подчеркнул евродепутат.

При этом политик отметил, что ему неизвестны какие-либо конкретные уточнения в санкционных решениях, которые ограничивают оплату поставок газа определенными валютами, в частности долларами или евро. Даже если бы это было так, многие страны ЕС не смогут обойтись без российского газа в ближайшие годы, указал он.

«Правда в том, что президент Путин и ЦБ России перехитрили ЕС, настаивая на том, что российская энергия должна продаваться в рублях. Конечно, ЕС не хочет этого признавать. Сейчас вполне вероятно, что многие контракты на поставку будут предусматривать оплату в евро. Это возможно благодаря следующей схеме: западные покупатели обменивают евро на рубли в «Газпромбанке», а затем расплачиваются ими за энергоносители. Это абсолютно законно. Это даже уже происходит», — заключил Бек.

Ранее в этот день президент России на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру.

По его словам, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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