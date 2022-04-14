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Боец ДНР рассказал «Известиям» о записках отступающих военных ВСУ

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Отступающие в Мариуполе военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют записки на брошенных позициях. Об этом в четверг, 14 апреля, корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину рассказал боец с позывным «Флинт».

«Находили записки, некоторые в отчаянии писали», рассказал военнослужащий.

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«Флинт» добавил, что ВСУ продолжают отступать, а бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) сейчас зачищают улицы Мариуполя.

Ранее в этот день Минобороны России заявило, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

Днем ранее в ведомстве сообщили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя. Также были опубликованы кадры со сдавшимися в плен. Один из военных рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с пленными. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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