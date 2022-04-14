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Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

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Пользователи из России не смогут использовать популярные шрифты из библиотеки Monotype. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-сфере.

К следующим сериям: как смотреть контент ушедших из России сервисов
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Американская графическая корпорация, обладающая правами на такие шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, ограничила доступ к своим ресурсам на территории РФ.

При этом сайт корпорации работает без сбоев, однако воспользоваться каталогом шрифтов невозможно.

На данный момент проблема решается с использованием VPN-сервисов при переходе на страницу.

Ранее в этот день сообщалось, что мобильное приложение Сбербанка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.

7 апреля аудиостриминговая платформа Spotify объявила о полном прекращении деятельности и блокировке всех сервисов на территории РФ с 11 апреля.

До этого, 5 апреля, онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb перестал предоставлять свои услуги жителям России и Белоруссии. Также о приостановке деятельности заявил сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.

20 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении России от системы спутниковой связи GPS.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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