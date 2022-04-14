Диетолог назвала продукты для продления молодости кожи

Клинический диетолог Рупали Датте порекомендовала добавить в свой рацион продукты, богатые белком, для того, чтобы дольше сохранить эластичность кожи.

В интервью для Food NDVT эксперт объяснила, что за «молодость» кожных покровов отвечает коллаген — сложный белок, состоящий из длинных волокон, благодаря которому в соединительных тканях формируются новые клетки.

«По мере снижения выработки коллагена кожа теряет свою структуру и начинает провисать», — отметила Датте.

Коллаген естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, однако растительная пища также способна стимулировать выработку полезного вещества. С возрастом все процессы в организме человека замедляются и возникает необходимость поддерживать его состояние в том числе с помощью правильного питания.

В частности, для того, чтобы активизировать синтез коллагена, следует употреблять больше белка: творог, мясо, рыбу и тофу, поскольку в них содержатся необходимые аминокислоты. Еще одним важным элементом является витамин С, неферментный антиоксидант, запасы которого можно восполнить с помощью цитрусовых, помидоров и перца.

Кроме того, диетолог порекомендовала обратить внимание на продукты с содержанием цинка (тыквенные семечки, кешью и устрицы), марганца (бобовые, бурый рис, орехи), и меди (чернослив, субпродукты и зеленые листовые овощи).

Тем не менее перед любой сменой рациона следует сначала обратиться за консультацией к специалисту во избежание последствий.

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6 апреля врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала, что первые морщины появляются в достаточно молодом возрасте — 18–20 лет. Чаще всего речь идет о так называемых поверхностных (эпидермальных) морщинах, затрагивающих поверхностный слой кожи.