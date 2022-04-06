Косметолог назвала причины появления морщин в молодом возрасте

Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о причинах появления морщин в молодом возрасте и их профилактике.

Прежде всего специалист отметила, что первые морщины появляются в достаточно молодом возрасте — 18–20 лет. Чаще всего речь идет о так называемых поверхностных (эпидермальных) морщинах, затрагивающих поверхностный слой кожи. Это мелкие морщинки, которые возникают в результате повышенной мимической активности, чаще всего в области век или лба.

Превращению поверхностных морщин в дермальные (средне-глубокие) способствуют такие факторы, как привычка часто щурится и морщится, чрезмерная инсоляция и недостаточный уход с использованием увлажняющих кремов и сывороток, а также курение и избыток в рационе сладкого.

«Профилактика морщин в молодом возрасте — это правильный уход за кожей лица и шеи. В частности, рекомендуется осуществлять соответствующий домашний уход с антиоксидантами и витаминами. В частности, возможен прием аскорбиновой кислоты и контроль за уровнем витамина Д 3 и ферритина. Положительное влияние на кожу также осуществляет ручной массаж, который проводит косметолог-эстетист. Для профилактики появления так называемых морщин сна рекомендуется спать на специальной подушке с выемками для лица», — рассказала Андриянова.

Не стоит злоупотреблять курением и алкоголем, лучше отказаться от этих вредных привычек. Также важно защищать кожу от воздействия ультрафиолета с помощью солнцезащитного крема PA++++ SPF 30-50 и ношения солнцезащитных очков.

Также следует помнить, что несоблюдение питьевого режима и избыточное потребление сладкого вызывает повышенную сухость кожи и гликацию коллагена, вследствие чего она становится более хрупкой и подвержена быстрому появлению морщин. Для увлажнения сухой кожи рекомендуется проводить мезотерапию с гиалуроновой кислотой и витаминами группы В,C.

«Сейчас врачи-косметологи имеют в своем распоряжении целый арсенал методов, позволяющих бесследно разгладить любую морщину, а также, работая в тандеме с пластическим хирургом, минимизировать осложнения», — добавила дерматолог.

Среди таких методов — нейротоксины: препараты ботокс, диспорт, ксеомин, релатокс, Ммиотокс; гиалуроновая кислота — бланч-терапия; фракционный фототермолиз и игольчатый термолифтинг; инъекции коллагена и нитевой тредлифтинг.

Однако перед проведением любых процедур следует сначала проконсультироваться со специалистом.

23 февраля врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко рассказал, какой косметикой можно пользоваться мужчинам. По его словам, такие средства, как гели и пенки для умывания, скрабы, тоники для восстановления кислотности кожи и ежедневные кремы подойдут любому мужчине. Кроме того, заметил Мирошниченко, мужчины могут пользоваться и женской косметикой, поскольку она практически не отличается по составу от мужской. Иногда разница заключается лишь в концентрации веществ.