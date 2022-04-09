Британские ученые придумали способ омолодиться на 30 лет

Специалисты из британского института Бабрахама разработали способ омоложения на 30 лет. В пресс-службе института отметили, что исследования находятся сейчас в начале своего пути, но полученные результаты позволяют считать это успехом в сфере регенеративной медицины.

За основу исследователи взяли разработку создания стволовых клеток, которая получила Нобелевскую премию. Ученые смогли удержать баланс, перепрограммируя клетки таким образом, чтобы сделать их моложе на биологическом уровне и восстановить клеточные функции.

«Наше понимание старения на молекулярном уровне за последнее десятилетие продвинулось вперед, что привело к появлению методов, которые позволяют исследователям измерять возрастные биологические изменения в клетках человека. Мы смогли применить это в нашем эксперименте, чтобы определить степень перепрограммирования нашего нового метода», — объяснил доктор Дилджит Гилл.

Он обратил внимание на то, что получившийся по итогу исследований метод дает клеткам кожи возможность не только визуально выглядеть моложе, но и на деле вести себя соответствующим образом.

Кроме того, клетки, которые ученые помещали в надрез, помогали ране скорее зажить. Отмечается, что в дальнейшем полученные результаты можно будет использовать для заживления ран.

«Эта работа имеет очень интересные последствия. В конце концов мы сможем определить гены, которые омолаживают без перепрограммирования, и специально нацелить их на уменьшение последствий старения. Этот подход обещает ценные открытия, которые могут открыть удивительный терапевтический горизонт», — подчеркнул руководитель исследования профессор Вольф Рейк.

25 февраля врач-дерматолог-косметолог, доктор медицинских наук Светлана Жабоева озвучила, какова должна быть продолжительность сна и поза для него. Она считает, что очень важно правильно подобрать подушку, тогда во время сна будет хороший отток лимфы и крови в шее и на утро человек проснется без отеков и чувства тяжести в голове. Она отметила, что подушка может быть любая, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Поза, в которой люди спят, тоже имеет значение, подчеркнула врач.