Врач рассказала о пользе сна для красоты кожи

В профилактике старения кожи большую роль играет здоровый сон. Какова должна быть продолжительность сна, поза для него и многое другое рассказала в четверг, 25 февраля, в интервью радио Sputnik врач дерматолог-косметолог, доктор медицинских наук Светлана Жабоева.

По ее мнению, очень важно правильно подобрать подушку, тогда во время сна будет хороший отток лимфы и крови в шее и на утро не человек проснется без отеков и чувства тяжести в голове. Она отметила, что подушка может быть любая, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Поза, в которой люди спят, тоже имеет значение, подчеркнула врач.

«Очень важно спать удобно. Главное, чтобы это не было лицом в подушку. Если есть проблемы с шейным остеохондрозом, тем более надо следить за позой во время сна», — пояснила специалист.

Кроме того, отметила Жабоева, для большую роль в поддержании красоты и молодости кожи играет продолжительность сна. Его хронический дефицит влияет на гормональное регулирование всех обменных процессов. Поэтому сон должен быть не меньше семи, а в идеале — восьми-девяти часов.

Косметолог рекомендовала раньше ложиться и раньше вставать.

«Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это всё равно нарушение циркадных (связанных со сменой дня и ночи. — Ред.) ритмов», — сказала она.

Еще один враг красоты, по мнению дерматолога, большое количество жидкости на ночь. За три-четыре часа до сна нельзя злоупотреблять любыми напитками. Также для лучшего действия косметических средств не стоит наносить их непосредственно перед сном, поскольку они должны успеть впитаться. Жабоева предупредила, что ни в коем случае нельзя засыпать с патчами под глазами, потому что силиконовая пленка нарушает дыхание кожи.

По ее словам, ночные средства для ухода за кожей нужны только, если уже заметны возрастные изменения.

«Молодым людям ничего не надо наносить. Для возрастных людей вечерний уход должен быть усиленным. Дневные средства отличаются меньшей концентрацией активных веществ, но большим количеством защитных. А вечерние средства, наоборот, не содержат защитных факторов, но содержат большую концентрацию активных ингредиентов. Ночью как раз в силу функциональной деятельности всасываемость кожи и все процессы более активны», — объяснила косметолог.

Врач также подчеркнула, что всем без исключения перед сном нужно тщательно очищать лицо от загрязнений.

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