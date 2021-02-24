Назван способ устранить главный признак усталости

Врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik в среду, 24 февраля, рассказал, как устранить синие круги под глазами, которые считаются главным внешним признаком усталости.

По словам медика, если на лице присутствуют следы усталости, это говорит о необходимости что-то изменить в жизни и убрать фактор перенапряжения. Также доктор рассказал о процессе возникновения темных кругов под глазами.

По словам врача, они образуются, когда человек в течение длительного времени напрягает зрительные нервы чтением, использованием компьютера или регулярным недосыпом и переутомлением. В это время сосуды истончаются, лопаются, в результате чего и образуются гематомы под глазами.

Рассказал Арканников и о том, как устранить эти признаки усталости. Прежде всего, следует правильно чередовать режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, давать глазам отдых от компьютера, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам врача, результат будет, но потребуется длительное время, чтобы его достичь. Ускорить процесс помогут косметологические средства, например, кремы, содержащие кофеин, отмечает телеканал «Звезда». Врач подчеркнул, что любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их.

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