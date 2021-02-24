Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Филиппинах
Наука
Россия может получить доставленный японским зондом грунт астероида Рюгу
Общество
Росстандарт отменит ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной трехдневной рабочей неделе
Мир
США и Канада договорились о модернизации НОРАД и диалоге по Арктике
Мир
Американский генерал пожаловался на нехватку комплексов Patriot у США
Мир
Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни
Мир
Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин
Экономика
Законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят только в 2022 году

Назван способ устранить главный признак усталости

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников в интервью радио Sputnik в среду, 24 февраля, рассказал, как устранить синие круги под глазами, которые считаются главным внешним признаком усталости.

Какие сны придут: как правильно выспаться за праздники
На алкоголь в этом деле лучше не полагаться

По словам медика, если на лице присутствуют следы усталости, это говорит о необходимости что-то изменить в жизни и убрать фактор перенапряжения. Также доктор рассказал о процессе возникновения темных кругов под глазами.

По словам врача, они образуются, когда человек в течение длительного времени напрягает зрительные нервы чтением, использованием компьютера или регулярным недосыпом и переутомлением. В это время сосуды истончаются, лопаются, в результате чего и образуются гематомы под глазами.

Рассказал Арканников и о том, как устранить эти признаки усталости. Прежде всего, следует правильно чередовать режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, давать глазам отдых от компьютера, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам врача, результат будет, но потребуется длительное время, чтобы его достичь. Ускорить процесс помогут косметологические средства, например, кремы, содержащие кофеин, отмечает телеканал «Звезда». Врач подчеркнул, что любой крем, который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их.

21 февраля невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон», руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем» Елена Царева рассказала о том, как соблюдать режим сна с помощью смартфона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021