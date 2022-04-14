Вакцину «Конвасэл» будут производить в Никарагуа

Вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируют выпускать в Никарагуа. Об этом стало известно в четверг, 14 апреля.

«В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины «Конвасэл» на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа — это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона гриппозные вакцины», — передают заявление агентства «РИА Новости».

Отмечается, что несмотря на интерес экспортеров к новому препарату, регистрации и поставки за рубеж можно будет осуществлять только по окончании третьей фазы клинических исследований. Соответствующие проверки запланированы на конец лета.

В рамках третьей фазы специалисты оценят безопасность, иммуногенность, а также профилактическую эффективность вакцины. Весь процесс займет не менее полугода.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

В тот же день пресс-служба организации сообщила о намерении выпускать в будущем до 30 млн двухкомпонентных доз нового препарата.

Ранее, 2 февраля, глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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