В США обсудили возможность введения новых санкций против РФ

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили потенциальное расширение санкций в отношении РФ. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У них просто состоялся разговор. Никаких объявлений [о новых санкциях] не было», — подчеркнула она во время выступления на брифинге для журналистов.

Как отметила официальный представитель администрации, Вашингтон готов предпринять новые шаги в рамках экономического давления на Россию.

Вместе с тем, США признали за европейскими странами право самостоятельно принимать решения об отказе от закупок российского газа, однако не отказались от поддержания диалогу на эту тему.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят действия других стран, которые подрывают введенные в отношении России санкции.

По ее словам, мотивы ряда государств, пытающихся обогатиться за счет сохранения торговли с Россией, недальновидны. Она добавила, что Белый дом будет действовать совместно с партнерами, подталкивая Россию к изоляции в разных сферах.

9 апреля США расширили список запрещенных к экспорту товаров в Россию. 8 апреля стало известно о том, что Вашингтон расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. В санкционный пакет вместе с другими компаниями попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса». Министерство финансов предписало американским гражданам и компаниям прекратить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

До этого, 7 апреля, министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли». Также введены санкции в отношении промышленных компаний и банков РФ.

Также в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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