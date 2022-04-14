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Россияне с середины марта начали скупать алкоголь

NielsenIQ: с середины марта в России значительно выросли продажи джина, водки и пива
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С середины марты в торговых сетях России зафиксировали рост продаж джина, водки и пива. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает РБК, ссылаясь на данные аудита исследовательской компании NielsenIQ.

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«Пик продаж алкоголя пришелся на 10-ю и 11-ю недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта. За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15%, водки — на 10–13%», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что ажиотажный спрос на бакалею, наоборот, снизился. В частности, нормализовались продажи сахара и других продуктов длительного хранения.

Ранее, 11 апреля, онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» представил список наиболее востребованных товаров, которые россияне предпочитают покупать по спецпредложениям. Первое место заняли молочные продукты и яйца, на втором расположились безалкогольные напитки, а закрыли тройку лидеров сладости.

8 апреля крупные ритейлеры приступили к формированию продуктовых запасов на случай повышенного спроса, чтобы спокойно осуществлять продажи в течение недели и более при любых обстоятельствах. В частности, запасать начали сахар, соль, масло, макароны и крупы.

Днем ранее торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которые принадлежат X5 Retail Group, отменили большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса.

4 марта Минсельхоз объяснил подорожание импортной продукции. В ведомстве пояснили, что на ценовой динамике на рынке овощей сказываются несколько факторов, в том числе курсовые колебания и усложнение логистики.

Чтобы не допустить роста цен на социально значимые продукты питания в настоящее время в соответствии с согласованными Минсельхозом, ФАС и Минпромторгом параметрами, крупнейшие торговые сети приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные товары, включая овощи из «борщевого набора», подчеркнули в ведомстве.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2022 года. С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Ранее, 21 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

Очередные санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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