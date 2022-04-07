Торговые сети Х5 Group отменили большинство ограничений на продажу в одни руки

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которые принадлежат X5 Retail Group, отменили большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса. Об этом сообщается в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале компании.

«В настоящий момент основные товары бакалейной группы продаются без ограничений, говорится в сообщении Х5», — говорится в заявлении.

Также ритейлер отметил, что каждая сеть вела мониторинг спроса и, исходя из его динамики, устанавливала ограничения на отпуск в одни руки отдельных товаров: сахара первой цены, гречневой крупы, риса и др.

«Эта временная мера была эффективна, и в течение марта спрос постепенно стал снижаться, при этом «в ряде регионов показатели продажи неделя к неделе уменьшаются на десятки процентов», — добавилив X5.

Накануне сеть супермаркетов «Лента» сообщила в своем Telegram-канале, что сняла ограничения на большинство товаров, которые можно приобрести за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн.

Отмечалось, что отмена ограничений связана со снижением повышенного спроса, который наблюдался с начала марта, и интереса перекупщиков к определенным группам товаров. Чтобы удовлетворить текущий спрос, «Лента» сохранила ограничения на продажу средств личной гигиены — сейчас можно приобрести не более пяти упаковок каждого товара.

В начале марта Минпромторге сообщили, что пошли навстречу крупным торговым сетям и разрешили ограничивать продажу ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками.

В конце февраля «Известия» писали, что производители пищевой продукции начали собирать информацию о том, какие компоненты в производстве компании импортируют в Россию, на какое время хватит этих запасов и можно ли их заменить на российские аналоги.