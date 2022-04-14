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США признали за Европой право решать вопрос закупок газа в России

Представитель Белого дома Псаки: США признают за Европой право решать, отказываться ли от закупок газа в России
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Соединенные Штаты признают за европейскими странами право самим принимать решения об отказе от закупок российского газа. Об этом 13 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она подчеркнула, что диалог на тему отказа от поставок голубого топлива из России, между тем, ведется.

«Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент [США Джо Байден], конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — отметила она на брифинге.

12 апреля издание Advance выразило мнение о том, что Европа может согласиться на введение ограничений на поставки российского газа из-за давления США. Автор статьи назвал положение для европейских стран в этом вопросе безвыходным, поскольку непринятие такого решения в отношении голубого топлива из России будет воспринято как отказ от помощи Украине.

Между тем, немецкое издание Compact сообщило, что введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах. В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

В этот же день глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок газа из России запасов топлива в ФРГ хватит до конца лета или начала осени.

Накануне генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) практически невозможно.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 21 марта заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ на это заявление представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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