Прямой эфир
Мир
СМИ узнали об отказе Зеленского принять в Киеве Штайнмайера
Экономика
В ФРГ подготовили законопроект о национализации энергокомпаний
Политика
В ГД заявили о планах США и НАТО превратить Украину в плацдарм для борьбы с РФ
Мир
Макрон поддержал идею увеличить президентский срок во Франции до 7 лет
Мир
МИД РФ обвинил Запад в поощрении провокаций националистов против мирных граждан
Мир
Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании
Общество
Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут получить вид на жительство в РФ по истекшему паспорту
Политика
В Госдуме указали на превращение Евросоюза в инструмент НАТО
Мир
Всемирный банк приготовил Украине помощь на $1,5 млрд
Экономика
Закупочная цена газа для Молдавии в апреле вырастет до $1193 за тысячу кубов
Мир
В США годовая инфляция достигла максимума за 40 лет
Сюжет:

Издание Compact заявило о перспективе краха ФРГ из-за санкций против РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах, заявило немецкое издание Compact.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

Автор статьи сказал также о планах немецкого министра экономики Роберта Хабека использовать американский энергоресурс вместо российского. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки (США) экспортируют сланцевое топливо, а его добыча наносит экологии непоправимый вред. Также транспортировка газа из США требует дополнительных расходов: для того чтобы ФРГ смогла принять топливо, надо построить специальные терминалы, а на их строительство уйдет как минимум два года и миллиардные инвестиции. Журналист отметил, что деньги на проект власти могут получить в кредит.

«По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло на €5–7 трлн и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше», — отмечается в статье.

Журналист Compact призвал Германию заключить с Российской Федерацией договор, гарантирующий нейтралитет со стороны Украины, и закончить с поставками вооружения Киеву.

Кроме того, автор материала призвал ФРГ выполнить ряд действий: выйти из НАТО и ЕС, вывести войска США со своей территории, пренебречь стабилизационным механизмом Европы и перестать помогать другим странам-должникам регулировать финансовые вопросы, ввести пошлины на товары из-за пределов Европы, принудить работающие в Германии зарубежные компании выплачивать налоги и отказаться от сельскохозяйственно продукции и промышленности от далеких от ФРГ стран.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Помимо этого, в статье говорится о том, что Германии нужно уменьшить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу осуществлять операции за рубежом, придерживаться нейтральной позиции и в два раза сократить число находящихся в парламенте. Также Compact предложило национализировать здравоохранение, пенсии, ж/д перевозки и почту.

«Эти меры необходимо срочно принять. И тогда Германия начнет быстро исцеляться. В противном случае нам грозит крах во всех сферах», — написал автор материала.

12 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило о том, что инфляция в Германии в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения.

В Германии так же, как и в других странах Запада, подскочили цены на топливо после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Донбассе, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022