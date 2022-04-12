Введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах, заявило немецкое издание Compact.

В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

Автор статьи сказал также о планах немецкого министра экономики Роберта Хабека использовать американский энергоресурс вместо российского. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки (США) экспортируют сланцевое топливо, а его добыча наносит экологии непоправимый вред. Также транспортировка газа из США требует дополнительных расходов: для того чтобы ФРГ смогла принять топливо, надо построить специальные терминалы, а на их строительство уйдет как минимум два года и миллиардные инвестиции. Журналист отметил, что деньги на проект власти могут получить в кредит.

«По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло на €5–7 трлн и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше», — отмечается в статье.

Журналист Compact призвал Германию заключить с Российской Федерацией договор, гарантирующий нейтралитет со стороны Украины, и закончить с поставками вооружения Киеву.

Кроме того, автор материала призвал ФРГ выполнить ряд действий: выйти из НАТО и ЕС, вывести войска США со своей территории, пренебречь стабилизационным механизмом Европы и перестать помогать другим странам-должникам регулировать финансовые вопросы, ввести пошлины на товары из-за пределов Европы, принудить работающие в Германии зарубежные компании выплачивать налоги и отказаться от сельскохозяйственно продукции и промышленности от далеких от ФРГ стран.

Помимо этого, в статье говорится о том, что Германии нужно уменьшить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу осуществлять операции за рубежом, придерживаться нейтральной позиции и в два раза сократить число находящихся в парламенте. Также Compact предложило национализировать здравоохранение, пенсии, ж/д перевозки и почту.

«Эти меры необходимо срочно принять. И тогда Германия начнет быстро исцеляться. В противном случае нам грозит крах во всех сферах», — написал автор материала.

12 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило о том, что инфляция в Германии в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения.

В Германии так же, как и в других странах Запада, подскочили цены на топливо после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации в Донбассе, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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