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В Германии захотели увеличить льготы на газ для населения

Глава регулятора ФРГ Мюллер призвал увеличить льготы на газ для населения страны
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На фоне резкого роста цен на энергоносители возникла необходимость увеличить льготы на газ для населения. Такую позицию высказал 2 апреля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

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Как рассказал он в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже следует предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии.

Руководитель регулятора пояснил, что многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в 2023 году не будет выставлен счет за отопление.

Он указал также на то, что потребителям необходимо заранее приготовиться к растущим тратам в случае, если льготы не будут увеличены до 2023 года.

В Германии рассматривают последствия возможного отказа от российского топлива, которое, как ожидается, существенно повредит экономике ФРГ.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями.

В свою очередь, в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики. В комитете подчеркнули необходимость государственной поддержки для компаний, которые уже пострадали или находятся в зоне риска.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

В августе 2021 года в Европе начался энергетический кризис. Одной из его причин стал низкий уровень заполненности хранилищ. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года цена была уже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, причина увеличения стоимости газа — отказ Европы от долгосрочного и рыночного характера энергопоставок.

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