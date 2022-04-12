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Инфляция Германии в марте достигла исторического рекорда

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Инфляция в Германии в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Об этом 12 апреля сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

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Согласно опубликованным данным, потребительские цены в марте выросли на 7,3% в сравнении с показателем за тот же период прошлого года. Подобных значений инфляция достигала осенью 1981 года, тогда цены на нефть резко выросли как следствие ирано-иракской войны.

В феврале инфляция в ФРГ составила 5,1%, в январе — 4,9%. В сравнении с февралем потребительские цены в марте выросли на 2,5%.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, подчеркнули в публикации, цены на нефтепродукты и природный газ заметно выросли и оказали ощутимое влияние на уровень инфляции. Помимо этого отмечаются проблемы с поставками энергоресурсов из-за перебоев в логистике, которые были вызваны пандемией коронавируса и повышением стоимости энергоносителей.

По причине роста цен на энергоносители рискует столкнуться сильным падением уровня жизни и Великобритания. 11 апреля эксперты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Ранее, 28 марта, ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. В организации отмечали, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла. В итоге из-за перебоев с поставками базовых продуктов отмечается общемировой тренд на рост цен.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Штатах существенно усилилась, а цены выросли.

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