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Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в четверг, 14 апреля, вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Военнослужащие ЦВО получили боевые награды — орден Мужества, медали «За отвагу» и Жукова.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага», — сказал Александр Лапин.

Ранее, 10 апреля, раненым в ходе спецоперации по защите Донбасса военным вручили награды за проявленные мужество и отвагу во время исполнения воинского долга.

Заместитель командира по вооружению 21-й отдельной мотострелковой бригады полковник Евгений Печерица, награжденный орденом «За мужество», заявил, что награду своей не считает, поскольку она принадлежит всей его бригаде, и поблагодарил сослуживцев за спасение его жизни.

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Ранее, 6 апреля, сообщалось, что за спасение боевых товарищей санитар Спецназа был награжден Георгиевским крестом. По словам врача, они угодили с засаду по дороге в госпиталь и попали под минометный обстрел, во время которого осколками зацепило военнослужащих. Санитар вытаскивал экипаж «Тигра» прямо из-под огня, чтобы доставить в медслужбу. Все солдаты живы, проходят реабилитацию.

Также в этот день в Минобороны рассказали, как российские военные сражаются с украинскими националистами, несмотря на численное превосходство противника, контузии и ранения. Они остаются на посту, бросаются в ледяную воду спасать товарищей и выполняют боевые задачи.

2 апреля сообщалось, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десятников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 28 марта, президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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