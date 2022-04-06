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Минобороны рассказало о подвигах военных РФ в борьбе с националистами

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Российские военные сражаются с украинскими националистами, несмотря на численное превосходство противника, контузии и ранения. Они остаются на посту, бросаются в ледяную воду спасать товарищей и выполняют боевые задачи до конца, рассказали в среду, 6 апреля, в Минобороны России.

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В ведомстве представили достижения старшего лейтенанта Сергея Скородинского, командира танкового взвода, который в составе штурмовой группы мотострелкового батальона вел бои с превосходящими силами украинских националистов на подступах к одному из населенных пунктов. На месте наводчика танка Скородинский точными попаданиями уничтожил два танка противника.

Когда танк Скородинского атаковали из ручного гранатомета РПГ-7, российский офицер получил контузию, но продолжил бой. Экипаж офицера уничтожил еще два вражеских танка и обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта, что помогло его освободить от вооруженных банд украинских радикалов.

Старший сержант Александр Солопов, начальник радиостанции, в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боев организовывал бесперебойную связь со штабом батальонно-тактической группе в ходе неравного боя с украинскими националистами.

Во время наступления противник нанес авиаудар по позициям группы российских войск. Антенна радиостанции от разорвавшегося снаряда была выведена из строя, а сержант Солопов получил осколочное ранение предплечья.

«Несмотря на полученное тяжелое ранение, Александр не покинул поле боя, а, самостоятельно оказав себе первую
медицинскую помощь, вместе со своими подчиненными приступил к восстановлению связи. Нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, как лейтенант Петр Федоткин, командир инженерно-штурмового взвода, получив информацию о диверсионно-разведывательной группе противника вблизи подразделений российских войск, направился в заданный район вести наблюдение.

На месте были обнаружены националисты, вооруженные переносными гранатометами и минометами, которые собирались готовить позиции для их развертывания. Группа российских военных переместилась на запасную огневую позицию, рискуя быть обнаруженными, после чего с выгодных позиций открыла огонь по флангу диверсантов.

«В результате мужества, отваги и героизма, проявленного лейтенантом Петром Федоткиным, была предотвращена
возможность ведения противником прямого огня по подразделениям бригады и нанесения огневого поражения личному составу и технике», — пояснили в военном ведомстве.

Благодаря мужеству капитана медицинской службы Константина Вшивкова, старшего ординатора терапевтического отделения, троим военнослужащим удалось сохранить жизнь во время форсирование реки по мосту.

В один из движущихся по мосту автомобилей ВС РФ, в котором находились раненые военнослужащие, попал снаряд. Машина рухнула в реку недалеко от берега. Вшивков, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в ледяную воду и вытащил из автомобиля трех военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями.

На берегу капитан оказал им неотложную медпомощь и отправил эвакуационным транспортом в полевой госпиталь.

Накануне, 5 апреля, Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса. Среди них — Александр Шипов, Игорь Ляпунов, Станислав Хохлов и их боевые товарищи, с которыми они решали боевые задачи по освобождению населенных пунктов от националистов и радикалов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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