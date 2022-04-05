В Минобороны рассказали о подвигах российских военных

Минобороны РФ во вторник, 5 апреля, рассказало о подвигах российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса.

Сообщается, что полковник гвардии, начальник штаба Александр Шипов возглавлял тактическую группу, которая вскрыла действующую на данном направлении диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, имеющую в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия. Шипов принял решение навязать противнику бой и, ведя шквальный огонь, дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться.

По информации ведомства, в результате мужественных и слаженных действий вверенного гвардии полковнику Шипову подразделения были подавлены три огневые точки артиллерии, уничтожено четыре боевые машины и до 20 националистов. При этом потерь среди личного состава и уничтожения техники запасного командного пункта допущено не было, отметили в Минобороны.

Группа майора Игоря Ляпунова, командира инженерно-саперной бригады, во время разминирования района одного из населенных пунктов обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Ляпунов выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. В результате длительного боя группа майора разгромила противника и взяла часть неонацистов в плен, сообщили в ведомстве.

Как отмечается, благодаря грамотному руководству майора Игоря Ляпунова удалось предотвратить провокации, готовившиеся против российских военных и мирных жителей, а также избежать потерь среди личного состава и сохранить вооружение и военную технику в боеспособном состоянии.

Кроме того, сообщается, что подполковник Станислав Хохлов, заместитель начальника штаба, возглавлял группу российских десантников. Продвигаясь ночью скрытно по лесополосе, он обнаружил тщательно замаскированные фортификационные сооружения украинских радикалов. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены, добавили в ведомстве.

Затем десантники под руководством Хохлова обнаружили и взяли в плен две диверсионно-разведывательные группы противника, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артиллерийских обстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии. Спустя несколько дней подполковник участвовал в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта.

Отмечается, что в боестолкновении Хохлов получил ранение средней степени тяжести, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил выполнять задачи.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что российские военные гарантируют жизнь представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемникам, которые во вторник, 5 апреля, решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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