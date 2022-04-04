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Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе

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Российские военные гарантируют жизнь представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемникам, которые во вторник, 5 апреля, решат сложить оружие и покинуть Мариуполь, о чем в понедельник, 4 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 мск 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», — сказал он.

Ранее в этот день Мизинцев заявил, что 5 апреля в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев и в том числе украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Представитель Минобороны РФ также отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в районах города, подконтрольных ВСУ. Об этом ранее 4 апреля рассказывали сами жители Мариуполя, которые отмечали нехватку жизненно важных лекарств и продуктов первой необходимости.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

При этом 31 марта генерал-полковник Мизинцев сообщил о срыве эвакуации жителей Мариуполя из-за действий украинских бойцов. Участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. Тогда гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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