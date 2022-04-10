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Участникам спецоперации вручили награды «За мужество» и «За отвагу»

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Раненым в ходе спецоперации по защите Донбасса военным вручили награды за проявленные мужество и отвагу во время исполнения воинского долга. Государственные награды вручил заместитель министра Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков 10 апреля.

Церемония проходила в Военном клиническом госпитале в подмосковном Красногорске, где военнослужащие проходят лечение.

Спецоперация в Донбассе 10 апреля. Текстовая трансляция
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«По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные силы РФ и страна гордятся вами!» — отметил во время награждения Булгаков.

Заместитель командира по вооружению 21-й отдельной мотострелковой бригады полковник Евгений Печерица, награжденный орденом «За мужество», заявил, что награду своей не считает, поскольку она принадлежит всей его бригаде, и поблагодарил сослуживцев за спасение его жизни.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что за спасение боевых товарищей санитар Спецназа был награжден Георгиевским крестом. По словам врача, они угодили с засаду по дороге в госпиталь и попали под минометный обстрел, во время которого осколками зацепило военнослужащих. Санитар вытаскивал экипаж «Тигра» прямо из-под огня, чтобы доставить в медслужбу. Все солдаты живы, проходят реабилитацию.

Также 6 апреля в Минобороны рассказали, как российские военные сражаются с украинскими националистами, несмотря на численное превосходство противника, контузии и ранения. Они остаются на посту, бросаются в ледяную воду спасать товарищей и выполняют боевые задачи.

2 апреля также сообщалось, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десятников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

28 марта президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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