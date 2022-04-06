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Санитар ВС РФ получил Георгиевский крест за спасение боевых товарищей

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Российские военнослужащие, среди которых танкисты и санитар спецназа, получили боевые награды за освобождение мирных жителей, взятых в заложники, и слаженное выполнение боевых задач, сообщили в среду, 6 апреля, в Минобороны РФ.

На стратегически важных участках фронта, в числе которых оказался контрольно-пропускной пункт (КПП), по которому должны были выходить беженцы. Нацбаты превратили КПП почти в крепость, взяв местных жителей в заложники. Но коридор для беженцев удалось пробить и захватить КПП, который танкисты удерживали до прибытия спецназа. За взятие КПП танкистам вручили медали «За отвагу».

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«Огромная честь выполнять свой долг с вами. Еще раз хочу сказать огромные слова благодарности вам за верную службу, за честное выполнение своего долга. Огромное командирское спасибо: за то что выполнили задачу и сберегли себя. Желаю дальнейших успехов и только победы», — сказал на вручении наград командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

По словам военнослужащего Дениса Дёгтева, противник начинал обстреливать позиции с минометов, а ответным огнем танкисты нанесли поражение по зданию, где находились боеприпасы противника.

«Все живы, все здоровы, танки спасают. Когда сидишь в танке, совсем не страшно!» — признался боец.

В этот же день за спасение боевых товарищей санитар спецназа был награжден Георгиевским крестом. Их «Тигр» попал в засаду по дороге в госпиталь. По словам врача, они угодили под минометный обстрел, во время которого осколками зацепило военнослужащих. Санитар вытаскивал товарищей прямо из-под огня, чтобы доставить в медслужбу. Все солдаты живы, проходят реабилитацию, уточнили в военном ведомстве.

Также 6 апреля в Минобороны рассказали, как российские военные сражаются с украинскими националистами, несмотря на численное превосходство противника, контузии и ранения. Они остаются на посту, бросаются в ледяную воду спасать товарищей и выполняют боевые задачи.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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