Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды

В Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десятников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Минобороны России.

По словам ефрейтора Николая, он с товарищами полтора часа находился под обстрелом снайперов, когда выносил командира взвода. Также он сам был ранен в ногу. Он отметил, что враг действовал очень грамотно, загнали военных в глубь населенного пункта, однако российским военным удалось отбросить противника и закрепиться на рубеже.

«Выполнили задачу, конечно, своей выучкой, профессионализмом, умением, слаженным личным составом. Все действовали сплоченно и умело», — поделился Николай.

Как рассказал заместитель командира взвода Дмитрий, в ходе зачистки российские военные продвинулись глубоко в тыл врага, встретили танковую засаду. В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника.

«Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчиненных», — заявил заместитель командира взвода Дмитрий», — заявил Дмитрий.

Также отмечается, что бронетехника и вооружения, получившие повреждение в бою, восстанавливаются военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона, развернутого в районе выполнения задач. Техника в кратчайшие сроки восстанавливается и вводится в строй.

Заместитель командира ремонтной роты Михаил пояснил, что ремонтная рота осуществляет эвакуацию военных гусеничных и колесных машин, после чего привозит все на сборный пункт, где ремонтники-специалисты восстанавливают боевые машины.

«Также благодаря слаживанию экипажей машин технической помощи и бронированных ремонтно-эвакуационных машин, благодаря их правильным и четким действиям, мы своевременно вытаскиваем технику их зоны боевых действий, тем самым обеспечивая ее сохранность. После проведения ремонтных работ наша техника непосредственно уходит в строй, тем самым обеспечивая большую эффективность и работоспособность наших подразделений», — подчеркнул Михаил.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Военнослужащим вручили девять медалей «За отвагу» и один орден Мужества.

Как рассказал один из российских военных, командир миномета Исаков Андрей, он получил ранение при обстреле машины, на которой тот передвигался.

Ранее в четверг командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко наградил орденами Мужества и медалями «За отвагу» военнослужащих, отличившихся в ходе проведения специальной операции.

Как рассказал один из военных, который получил орден Мужества, 17 марта начался минометный и артиллерийский обстрел по российским позициям. Другой боец отметил, что им с товарищем удалось успешно провести разведку, которая помогла уничтожить артиллерийские позиции противника.

29 марта в Черниговской области прямо на передовой вручили государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Днем ранее президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

До этого, 26 марта, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин наградил орденами Мужества девять раненых российских военных, отличившихся в ходе спецоперации в Донбассе. Заместитель командира взвода Артур Пфлигер рассказал, что был ранен во время зачистки одной из деревень.

14 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил посмертно ведомственной медалью «Доблесть и отвага» Георгия Дудорова, выпускника кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского. Погибший был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 6 марта колонна роты Дудорова попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов. В бою офицер получил смертельные ранения.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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