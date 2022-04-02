Прямой эфир
Мир
Минобороны ФРГ запросило €21 млн для пополнения запасов боеприпасов
Мир
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $300 млн
Мир
Зеленский выразил надежду на отсутствие страха у Байдена перед Путиным
Интернет
Названа альтернатива заблокированным онлайн-сервисам оплаты
Мир
Зеленский захотел заручиться поддержкой Китая
Мир
Нуланд посетит с визитом ряд европейских стран и обсудит Украину
Мир
Зеленский заявил о прогрессе в обсуждении членства Украины в ЕС
Мир
Глава Европарламента в ходе визита в Киев выразила поддержку Украине
Мир
Киев обменялся с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности
Мир
Блинкен и Кулеба обсудили поддержку Украины со стороны США
Мир
МИД Китая призвал не считать Пекин стороной конфликта на Украине
Сюжет:

Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десятников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Минобороны России.

По словам ефрейтора Николая, он с товарищами полтора часа находился под обстрелом снайперов, когда выносил командира взвода. Также он сам был ранен в ногу. Он отметил, что враг действовал очень грамотно, загнали военных в глубь населенного пункта, однако российским военным удалось отбросить противника и закрепиться на рубеже.

Берега не спутали: наступление в Донбассе поддержано ракетным комплексом «Бастион»
Российские военные уничтожили штаб одной из группировок ВСУ, освободили Урожайное и ведут бои за совхоз «Октябрь»

«Выполнили задачу, конечно, своей выучкой, профессионализмом, умением, слаженным личным составом. Все действовали сплоченно и умело», — поделился Николай.

Как рассказал заместитель командира взвода Дмитрий, в ходе зачистки российские военные продвинулись глубоко в тыл врага, встретили танковую засаду. В ходе нее военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника.

«Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчиненных», — заявил заместитель командира взвода Дмитрий», — заявил Дмитрий.

Также отмечается, что бронетехника и вооружения, получившие повреждение в бою, восстанавливаются военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона, развернутого в районе выполнения задач. Техника в кратчайшие сроки восстанавливается и вводится в строй.

Заместитель командира ремонтной роты Михаил пояснил, что ремонтная рота осуществляет эвакуацию военных гусеничных и колесных машин, после чего привозит все на сборный пункт, где ремонтники-специалисты восстанавливают боевые машины.

«Также благодаря слаживанию экипажей машин технической помощи и бронированных ремонтно-эвакуационных машин, благодаря их правильным и четким действиям, мы своевременно вытаскиваем технику их зоны боевых действий, тем самым обеспечивая ее сохранность. После проведения ремонтных работ наша техника непосредственно уходит в строй, тем самым обеспечивая большую эффективность и работоспособность наших подразделений», — подчеркнул Михаил.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Военнослужащим вручили девять медалей «За отвагу» и один орден Мужества.

Как рассказал один из российских военных, командир миномета Исаков Андрей, он получил ранение при обстреле машины, на которой тот передвигался.

Ранее в четверг командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко наградил орденами Мужества и медалями «За отвагу» военнослужащих, отличившихся в ходе проведения специальной операции.

Как рассказал один из военных, который получил орден Мужества, 17 марта начался минометный и артиллерийский обстрел по российским позициям. Другой боец отметил, что им с товарищем удалось успешно провести разведку, которая помогла уничтожить артиллерийские позиции противника.

29 марта в Черниговской области прямо на передовой вручили государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Днем ранее президент России Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

До этого, 26 марта, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин наградил орденами Мужества девять раненых российских военных, отличившихся в ходе спецоперации в Донбассе. Заместитель командира взвода Артур Пфлигер рассказал, что был ранен во время зачистки одной из деревень.

14 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил посмертно ведомственной медалью «Доблесть и отвага» Георгия Дудорова, выпускника кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского. Погибший был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 6 марта колонна роты Дудорова попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов. В бою офицер получил смертельные ранения.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022