Профессор РАНХиГС дал прогноз по ситуации на рынке труда в РФ в ближайшее время

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков в среду, 13 апреля, рассказал «Известиям», в каких сферах можно ожидать безработицу в ближайшее время.

Ранее в этот день глава российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал рост безработицы в стране. По его словам, уровень может подняться примерно до 5,7–7,5%, что приблизится к показателю 2009 года, когда он достиг отметки 7,8%.

По мнению Щербакова, в России действительно возможно повышение безработицы в связи с тем, что существует опасность закрытия предприятий, собственники которых уходят из России. Однако даже многие из них продолжают выплачивать заработные платы и сохраняют рабочие места.

«Скорее всего, произойдет увеличение в сторону безработицы, но не думаю, что это увеличение будет носить драматический и резкий характер. Скорее всего, это будет регулируемый характер. Ситуация, надеюсь, не получит чрезвычайного характера», — подчеркнул он.

По словам Щербакова, нехватка рабочих мест в первую очередь может возникнуть в сфере услуг, которая традиционно занималась в основном иностранными производителями. Однако в сфере торговли товарами широкого потребления, наоборот, будет спрос, считает эксперт. Кроме того, безработица вряд ли ожидает сферу информационных технологий, так как спрос на специалистов, имеющих отношение к программированию, напротив, повышается.

9 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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