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Глава HeadHunter спрогнозировал рост безработицы в России

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Глава российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков 13 апреля спрогнозировал рост безработицы в стране. По его словам, уровень может подняться примерно до 5,7–7,5%, что приблизится к показателю 2009 года, когда он достиг отметки 7,8%.

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«В новейшей истории страны было несколько всплесков безработицы: 1998 год — исторический максимум, затем 2009-й, 2015-й, 2020-й. К февралю этого года у нас был исторический минимум — 4,1%, это дополнительный фактор, который может демпфировать ситуацию с самым неблагоприятным развитием экономики», — рассказал Жуков и интервью РБК.

По его словам, ситуация с безработицей может развиваться по двум сценариям. В первом возможен краткосрочный всплеск безработицы, после которого последует резкое падение до определенного уровня. Во втором сценарии возможен резкий всплеск и снижение до небольшого значения в размере 6,5%.

Жуков также не исключил «переток людей между отраслями». Он отметил, что компании сотрудников «если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

«Чаще это будет [отправка в] простой плюс меры поддержки со стороны государства. Это будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы должны быть готовыми, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться, как следствие — переток людей между сферами. Следовательно, нужно быть готовыми к переподготовке людей из других отраслей», — рассказал он.

По словам Жукова, в текущем году к концу лета в России уже должен сформироваться новый рынок труда с учетом экономического состояния страны.

«На мой взгляд, до конца лета бессмысленно говорить о том, как будет развиваться ситуация. Все пытаются определиться с пониманием будущей конфигурации экономики», — заключил он.

Во вторник, 12 апреля, замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова назвала «Известиям» назвали число безработных и находящихся в простое граждан. По ее словам, в настоящее время на учете в службах занятости состоят 663 тыс. человек (в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021-го). Еще 54 тыс. граждан намечены к «высвобождению», то есть к плановому увольнению, в том числе по сокращению штата. Это на 10% больше, чем было в начале марта или в феврале этого года. Тем не менее пока количество трудоустройств превышает число увольнений, отметила Мухтиярова.

9 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума населения.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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