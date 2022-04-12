В Минтруде назвали число безработных и находящихся в простое граждан

На учете в службах занятости сейчас состоят 663 тыс. человек (в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021-го). Еще 54 тыс. граждан намечены к «высвобождению», то есть к плановому увольнению, в том числе по сокращению штата. Это на 10% больше, чем было в начале марта или в феврале этого года. Тем не менее пока количество трудоустройств превышает число увольнений. Об этом в интервью «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

По ее словам, рынок труда занял выжидательную позицию. По данным мониторинга, который в онлайн-режиме проводит ведомство, с начала марта на работу устроились свыше 2 млн граждан.

«Трудоустройств несколько больше увольнений, при этом и увольнений, и приемов на работу меньше, чем в прошлые месяцы. За март увеличилось количество вакансий на портале «Работа России» — до 1,8 млн позиций. В основном прирост сформирован за счет сезонных и временных работ, но и количество постоянных вакансий остается стабильным», — отметила замминистра труда и соцзащиты.

Она также сообщила о численности людей, которые были отправлены в простой из-за приостановки деятельности предприятий.

«Если на 1 марта в простой были отправлены 44 тыс. человек, то в середине марта эта цифра возросла до 95 тыс. человек и ежедневно колеблется в районе 90–100 тыс. человек», — сообщила Мухтиярова.

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