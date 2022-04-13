Поставки Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний начнутся в 2024 году

Первые поставки пассажирских самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются начать в 2024 году. Об этом в среду, 13 апреля, заявил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Эти самолеты уже поставляются, пока — небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году», — рассказал он.

Чемезов отметил, что основной акцент будет сделан на авиалайнере Ту-214.

«По этой машине будет рост производства более чем в 3 раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой», — добавил Чемезов.

По его словам, самыми массовыми самолетами в России станут импортозамещенные версии МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

8 апреля сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) произведет до 2030 года порядка 70 самолетов Ту-214.

6 апреля глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в РФ запущено производство уже 20 самолетов Ту-214. Это магистральные узкофюзеляжные транспортные средства, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus.

До этого, 22 марта, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. В тот же день министр транспорта Виталий Савельев заявил, что из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов, они были арестованы при полетах.

Также 16 марта Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ100.

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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