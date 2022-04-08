ОАК планирует произвести порядка 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года

Порядка 70 самолетов Ту-214 будет произведено до 2030 года. Об этом 8 апреля сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

«На сегодняшний день данные машины уже выпускают малой серией в Казани», — отметили в организации.

Самолеты оснащены сертифицированными отечественными двигателями семейства ПС-90.

Вместимость Ту-214 составляет 210 пассажиров, а дальность их полета — до 6,5 тыс. км. Эти характеристики делают воздушное судно идеальным для перевозок внутри России.

6 апреля глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в РФ запущено производство уже 20 самолетов Ту-214. Это магистральные узкофюзеляжные транспортные средства, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus.

22 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Решение было принято на основе анализа потребности в данных объектах гражданской авиации. По словам вице-премьера, паузы в работе предприятий авиапрома нет и не будет.

Также 16 марта Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ100.

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.