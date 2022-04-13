ЕКА прекратит сотрудничество с РФ по лунным программам

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратит сотрудничество с РФ по российским лунным программам. Об этом в среду, 13 апреля, говорится в среду в заявлении агентства.

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной», — отмечается в документе.

В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с РФ по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Отмечается, что осуществление запланированного лунного сотрудничества невозможно из-за спецоперации России по защите Донбасса и введенных из-за этого санкции.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Кроме того, глава государства отметил, что Россия будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

В тот же день научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что антироссийские санкции будут препятствовать развитию космической отрасли, однако Россия будет стараться купировать их эффект. По его словам, санкции уже привели к отмене проекта «Роскосмоса» и ЕКА «ЭкзоМарс».

Однако, по словам ученого, Россия продолжит исследовать Луну. Зеленый рассказал, что лунная программа будет стартовать с космодрома «Восточный». Запланирован запуск автоматического аппарата «Луна-25» — первая в истории человечества посадка к полярной области.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя — является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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