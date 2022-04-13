Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра»

Музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа «ВИА Гра». Об этом сообщается в среду, 13 апреля.

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА Гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА Гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», — цитирует документ агентство городских новостей «Москва».

В документах не сообщается о наличии у компании долговых обязательств, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей.

Согласно документам Единого государственного реестра юридических лиц, единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА Гра» была создана в Киеве в 2000 году. Коллектив в разном составе продолжил выступать после заявления Меладзе о роспуске группы в 2012 году.

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