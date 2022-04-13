ФМБА начнет пострегистрационные исследования вакцины «Конвасэл» летом

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в конце лета планируют провести третью фазу клинических исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл». Об этом 13 апреля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В настоящее время разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины «Конвасэл», само исследование предполагается начать в конце лета текущего года», — говорится в сообщении представителей ФМБА.

Специалисты в рамках третьей фазы исследований оценят безопасность, иммуногенность, а также профилактическую эффективность вакцины, уточнили в агентстве.

Испытания, по данным пресс-службы медико-биологического агентства, продлятся не менее шести месяцев.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

В тот же день пресс-служба организации сообщила о намерении выпускать в будущем до 30 млн двухкомпонентных доз нового препарата.

Ранее, 2 февраля, глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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